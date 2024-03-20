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دعوة لقمة أوروبية في بروكسل الخميس والجمعة

شارل ميشيل (أرشيفية)
20 مارس 2024 14:41

وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دعوة إلى قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي للاجتماع على مستوى القمة يومي الخميس والجمعة في بروكسل .

وسينضم إلى القادة الأوروبيين.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجموعة اليورو لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي واستمرار التنسيق الوثيق وإدارة السياسات الاقتصادية الكلية. وقال ميشيل إنه حان الوقت لإعادة تأكيد العزم القوي على إحراز تقدم حاسم نحو اتحاد أعمق لأسواق رأس المال، والبناء على التدابير التي وضعتها مجموعة اليورو في شكل شامل.

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وتناقش القمة شؤون الدفاع والموقف في الشرق الأوسط وملفي الهجرة والزراعة. وقال رئيس المجلس الأوروبي في رسالته لزعماء الاتحاد إن المزارعين الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم بصوت عال وواضح ومن الضروري العمل بحزم على التصدي للتحديات التي يواجهونها موضحا أن هذا يعني تقييم العمل المنجز حتى الآن وضمان إحراز تقدم دون تأخير، لا سيما فيما يتعلق بوضع المزارعين في سلسلة الإمدادات الغذائية والمنافسة العادلة، سواء داخل السوق الداخلية أو على الصعيد العالمي.

 

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
بروكسل
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