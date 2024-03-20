نواب يطالبون بايدن برفع الرسوم الجمركية على المسيرات الصينية

طالبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس جو بايدن برفع الرسوم الجمركية على الطائرات المسيرة الصينية الصنع، بما يشمل تلك التي يتم شحنها من دول أخرى، وتبني محفزات جديدة لدعم الشركات الأميركية المصنعة للطائرات المسيرة.وحث النائب رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك جالاجر وكبير الديمقراطيين في اللجنة راجا كريشنامورثي و11 مشرعاً آخر الإدارة على اتخاذ إجراءات فورية حيال الشركات الصينية المصنعة للطائرات المسيرة، بما فيها دي.جيه.آي وأوتيل.

وقالوا في رسالة إلى الممثل التجاري الأميركي ووزارتي التجارة والأمن الداخلي إن ذلك يشمل زيادة الرسوم الجمركية «للحيلولة دون انتشار هائل في السوق الأميركية لتكنولوجيا تشكل تهديداً واضحاً للأمن القومي والاقتصادي».

ولم تعلق تلك الجهات حتى الآن ولم ترد دي.جيه.آي وأوتيل بعد على طلبات للتعقيب.