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رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته

رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته
20 مارس 2024 21:49

 أعلن ليو فارادكار الأربعاء تنحّيه عن رئاسة الوزراء في إيرلندا وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم، معللاً ذلك بأسباب «شخصية وسياسية».ورأى محللون أن الاستقالة المفاجئة التي تأتي قبل عشرة أسابيع فقط من الانتخابات الأوروبية والمحلية، أشبه بـ«زلزال سياسي». ويتعين على إيرلندا أيضا إجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام.
وصرّح نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، زعيم حزب فيانا فايل المشارك في الائتلاف أن إعلان فارادكار الاستقالة «لم يكن متوقعاً» لكنه أضاف أنه يتوقع أن تستمر الحكومة في تصريف أعمالها لكامل ولايتها.

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المصدر: آ ف ب
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