البرلمان الألماني يوافق على شراء أنظمة «باتريوت»



وافق البرلمان الألماني على شراء أربعة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت للجيش.

وأعلن البرلمان أن لجنة الموازنة أعطت، بعد لجنة الدفاع، اليوم الأربعاء، الموافقة اللازمة لشراء هذه الأنظمة.

وكان سلاح الجو الألماني سلم أوكرانيا اثنين من أنظمة صواريخ باتريوت التي يملكها، ومن ثم أصبح يملك عشرة من هذه الأنظمة التي تعد من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم، ويجري استخدامها للتصدي للطائرات المعادية والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

ويمكن للصواريخ الدفاعية أن تضرب أهدافها على مسافة تمتد لنحو 100 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومتراً في جرس وهمي حول موقعها، ويعتمد هذا على الصاروخ المستخدم. وتشير تقديرات إلى أن إجمالي تكلفة شراء الأنظمة الأربعة يبلغ 1.3 مليار يورو.