الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الألماني يوافق على شراء أنظمة «باتريوت»

البرلمان الألماني يوافق على شراء أنظمة «باتريوت»
20 مارس 2024 21:51


 وافق البرلمان الألماني على شراء أربعة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت للجيش. 
وأعلن البرلمان أن لجنة الموازنة أعطت، بعد لجنة الدفاع، اليوم الأربعاء، الموافقة اللازمة لشراء هذه الأنظمة.
 وكان سلاح الجو الألماني سلم أوكرانيا اثنين من أنظمة صواريخ باتريوت التي يملكها، ومن ثم أصبح يملك عشرة من هذه الأنظمة التي تعد من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم، ويجري استخدامها للتصدي للطائرات المعادية والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
 ويمكن للصواريخ الدفاعية أن تضرب أهدافها على مسافة تمتد لنحو 100 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومتراً في جرس وهمي حول موقعها، ويعتمد هذا على الصاروخ المستخدم. وتشير تقديرات إلى أن إجمالي تكلفة شراء الأنظمة الأربعة يبلغ 1.3 مليار يورو.

أخبار ذات صلة
علي النعيمي يستقبل وفداً من البرلمان الألماني
المصدر: د ب أ
البرلمان الألماني
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©