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لوفتهانزا: الأعباء المالية الناجمة عن الإضرابات تقدر بـ 250 مليون يورو

لوفتهانزا: الأعباء المالية الناجمة عن الإضرابات تقدر بـ 250 مليون يورو
20 مارس 2024 23:28

 أشارت تقديرات شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إلى أن قيمة الأعباء المالية التي تكبدتها جراء الإضرابات وصلت خلال العام الحالي إلى 250 مليون يورو حتى الآن.
 وفي مذكرة داخلية للعاملين، أوضح المدير المالي للشركة ريمكو شتينبرجن، اليوم الأربعاء، الأعباء والتداعيات طويلة الأمد للإضرابات مشيرا إلى أنها أثرت على جداول عمل الأطقم وجدول الطائرات وأدت إلى حالة من عدم اليقين لدى العملاء.
 وتابعت المذكرة أن الشركة مضطرة في الوقت الحالي إلى إلغاء الخط المربح للغاية الرابط بين فرانكفورت وسان فرانسيسكو لمدة أسبوع كامل، وذكرت أن العملاء صاروا أكثر تردداً في الحجز أو صاروا يتجنبون محوري لوفتهانزا في فرانكفورت وميونخ.
 يذكر أن شتينبرجن كان قدر قيمة الأعباء الناجمة عن الإضرابات بـ100 مليون يورو وذلك خلال طرح الميزانية العمومية أوائل مارس الجاري. وتشهد لوفتهانزا إضرابات منذ فترة طويلة. 
وتبذل الشركة جهودا حثيثة قبل وقت قصير من بدء موجة السفر في عيد الفصح، للتوصل إلى تسوية على سبيل المثال مع أطقم الطائرات. وفي أعقاب جولة المفاوضات الأخيرة، قال رئيس نقابة «أوفو» للمضيفين الجويين، يوأخيم فاتسكفيتس بورجر، اليوم إن المفاوضات تشهد تعثرا فيما يتعلق بالأجور ومدة العقد، وذكر أن من المنتظر أن تستمر المفاوضات «لكن من غير الواضح حاليا ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق قبل عيد الفصح». من ناحية أخرى، من المنتظر أن يتدخل وسطاء في نزاع الأجور بين لوفتهانزا وموظفي الخدمة الأرضية. 
وكانت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات بدأت إجراء تصويت بين أعضائها من موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا على الدخول في إضرابات غير محددة بزمن حال فشلت الوساطة. 

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المصدر: د ب أ
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