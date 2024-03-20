دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تطلق مبادرة «لوحة أبوظبي»

أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مبادرة «لوحة أبوظبي»، بهدف تزيين المدينة بجداريات فنية ينفِّذها فريق من الفنانين من المواطنين والمقيمين.

وتنفَّذ هذه الجداريات في مظلات الحافلات الموزَّعة ضمن المناطق الرئيسية في المدينة، وتشمل منطقة آل نهيان، ومنطقة البطين، ومنطقة المنهل، ومنطقة المشرف، ومنطقة الدانة، ومنطقة المنتزه.

وتعكس هذه المبادرة التزام الدائرة برعاية المواهب المحلية، حيث عمل الفنانون المشاركون لأكثر من 800 ساعة، لإنجاز هذه الجداريات الفنية.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي «تعدُّ مبادرة لوحة أبوظبي جزءاً مهماً من استراتيجيتنا لدعم المواهب المحلية، وتجسيداً لهُوية مدينتنا الفريدة وجمال تنوُّعها الثقافي، حيث تساهم هذه الأعمال الفنية في تحويل الأماكن العامة في أبوظبي إلى واجهات عرض ديناميكية مبتكَرة تمثَّلت برسم جداريات فنية على مظلات الحافلات التي تتناول بأفكارها مواضيع تعزِّز شعور الانتماء لدى المقيّمين والزوّار على حدٍّ سواء».

وتمثِّل مبادرة «لوحة أبوظبي» خطوة لتوطيد مكانة أبوظبي وجهة مفضَّلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

وتحثُّ الدائرة الجمهور على مشاهدة هذه الجداريات الفنية التي تعكس ثقافة المدينة وتنوعها.