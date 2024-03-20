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باكستان تعلن إحباط هجوم إرهابي

أرشيفية
21 مارس 2024 02:32

إسلام أباد (وكالات) 

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أحبطت قوات الأمن الباكستانية محاولة هجوم على مجمع هيئة إدارة ميناء جوادر، نفذته جماعة إرهابية جنوب غربي البلاد، وانتهى الهجوم بمقتل جميع الإرهابيين.
وأوضحت شرطة مدينة «جوادر» بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان في بيان، أن الإرهابيين حاولوا إطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية، لكن قوات الأمن تصدت لهم، وتمكنت من القضاء عليهم بعد تبادل لإطلاق النار استمر نصف ساعة، حيث طوقت قوات الأمن المنطقة، ووصلت تعزيزات كبيرة من الشرطة وقوات الأمن إلى مكان الحادث.
وقال قائد شرطة المنطقة ذوهيب محسن: إن العملية ضد المهاجمين في مجمع هيئة ميناء جوادر قد اكتملت وتجري الآن عملية تفتيش في المجمع.

باكستان
الشرطة الباكستانية
هجوم إرهابي
بلوشستان
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