تواصل جهود إنقاذ 13 عاملاً عالقين بمنجم في روسيا

موسكو (وكالات)

أعلنت السلطات الروسية، أمس، صعوبات تواجه جهود إنقاذ 13 عاملاً عالقين منذ 48 ساعة في قاع منجم للذهب في منطقة أمور في أقصى شرق البلاد بعد انهيار أرضي.

ووقع الحادث ظهر الاثنين الماضي، ما أدى إلى محاصرة عمال المناجم المتخصصين في حفر الأنفاق على عمق حوالى 125 متراً. وبحلول منتصف نهار الأربعاء، تمكن نحو 220 عنصراً من فرق الإنقاذ الذين أُرْسِلُوا إلى الموقع من إزالة ثلث الأنقاض، وفق قناة روسيا 24.

وقال الحاكم الإقليمي فاسيلي أورلوف الذي زار الموقع على «تلغرام»: «تستمر أعمال الإنقاذ لليوم الثاني على التوالي، الوضع لا يزال صعباً»، مؤكداً أنه «لا يوجد حتى الآن أي اتصال مع عمال المناجم».

ويقع منجم الذهب في منطقة نائية نسبياً في أقصى شرق البلاد. وأوضح أورلوف أن عملية الإنقاذ معقدة بسبب التسرب الدائم للمياه الجوفية إلى المنجم، ما يعني أن «عمليات ضخ المياه لا تتوقف لحظة واحدة».

ونشرت وزارة حالات الطوارئ الروسية صوراً لعناصر الإنقاذ وهم يهرعون إلى المنجم المتضرر على أرض مغطاة بالثلوج، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليل، وفقاً لمصلحة الأرصاد الجوية.