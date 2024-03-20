موسم دراسي ثالث ينطلق في أفغانستان من دون فتيات

كابول (وكالات)

بدأ الموسم الدراسي في أفغانستان، أمس، مع منع الفتيات للسنة الثالثة على التوالي من ارتياد المدارس الثانوية من جانب سلطات حركة طالبان الحاكمة.

وأعلنت وزارة التربية، أمس الأول، أن الموسم الدراسي في المؤسسات الابتدائية والثانوية انطلق أمس الأربعاء الذي يصادف اليوم الأول من السنة الأفغانية.

ومنعت حركة طالبان في مارس 2022 الأفغانيات من متابعة الدراسة في المدارس الثانوية.

وتُعتبر أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات من الدراسة بعد المرحلة الابتدائية.

وظهرت بدائل عبر الإنترنت، إلا أنها تقتصر على الفتيات اللواتي لديهن خدمة الإنترنت كما أن ذلك لا يحول دون تأخرهن في التحصيل الدراسي مقارنة بالفتيان.

وقالت وزارة التربية أمس الأول إن «السنة الدراسية، ستبدأ في كل الولايات بعد قرع الجرس في مراسم تقام في مدرسة أماني في العاصمة كابول».

وتطلق رسمياً السنة الدراسية في أفغانستان من هذه المدرسة الكبيرة الواقعة في كابول.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «أوناما» السلطات الأفغانية إلى «وضع حد لهذا المنع غير المبرر والضار». وقالت البعثة في منشور على منصة «إكس»: «التعليم للجميع أساسي من أجل السلام والازدهار».