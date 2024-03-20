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انعقاد أول قمة للطاقة النووية في بروكسل غداً

انعقاد أول قمة للطاقة النووية في بروكسل غداً
21 مارس 2024 01:37

يجتمع قادة من دول العالم غدا في قمة للطاقة النووية تعقد في بروكسل لتسليط الضوء على دور الطاقة النووية في التصدي للتحديات العالمية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة ودفع التنمية الاقتصادية وذلك، استنادا الى التوصيات التاريخية لقمة كوب 28 التي استضافتها دولة الإمارات.

وتعقد القمة، التي تستضيفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة ومشاركة نحو 30 دولة.

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وتركز القمة على موضوع الطاقة النووية، الذي يجتذب اهتماما متزايدا من العديد من البلدان لأنه يمكن أن يساعد في خفض استهلاك الوقود الأحفوري مع تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء القابلة للتوزيع المنخفضة الكربون ووفق التوصيات التاريخية لكوب 28 العام الماضي.

وتسلط قمة الطاقة النووية الضوء على هذا الزخم المتجدد للقوى النووية وستوفر أيضا منتدى رفيع المستوى لعرض الحلول لبعض القضايا التي يواجهها القطاع من أجل تحقيق إمكاناته الكاملة، بما في ذلك من منظور صناعي.

المصدر: وام
بروكسل
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