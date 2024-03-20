الحكومة اليمنية: جرائم وانتهاكات الحوثي لن تسقط بالتقادم

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها ليس عملاً فردياً أو إفراطاً في استخدام القوة، بل هو منهج وسلوك وأسلوب حوثي اتخذته الجماعة للانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، مشددة أن جرائم وانتهاكات الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم.

وارتكبت جماعة الحوثي، أمس الأول، جريمة مروعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء والتي راح ضحيتها 18 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال.

وذكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات، في بيان صحافي، أنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام الحوثي، على تفجير 8 منازل في حي الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء، منها منزلان دمرا على رؤوس ساكنيها.

وقالت الحكومة «إن هذه المجزرة والجريمة الإرهابية المروعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي في هذا الشهر الفضيل هي تجلٍ كاشف لطبيعة هذه الجماعة، وسلوكها البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ تمردها على الدولة».

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إن البيان الذي أصدرته جماعة الحوثي، تعليقاً على المجزرة التي ارتكبتها بتفجيرها منازل في حي الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء، والذي أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها، مغالطة ومحاولة بائسة لتضليل الرأي العام.

وأوضح الإرياني، أن جماعة الحوثي تخطط لتقديم عدد من عناصرها في مدينة رداع «كبش فداء» لامتصاص الغضب الشعبي، والتغطية على تورط قياداتها العليا في تلك الجريمة النكراء وذر الرماد على العيون.

وأدانت الولايات المتحدة الأميركية، بأشد العبارات هجوم الحوثي ضد المدنيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وتفجير منازلهم وقتل ساكنيها. وقال السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فايجن «إن هذا العمل الوحشي يذكرنا بالمعاناة وعدم الاستقرار المستمرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون». وأضاف «يستحق الشعب اليمني العيش في بيئة آمنة، خالية من العنف والقمع، وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السلام في اليمن».