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الصومال.. تنفيذ عملية عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار

أرشيفية
21 مارس 2024 02:32

مقديشو (الاتحاد) 

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، تنفيذ عملية عسكرية على حدود محافظتي «شبيلي الوسطى» و«غلغدود» لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية نفذها اللواء الـ164 من قوات «الكوماندوز» في مناطق «دار نعيم» و«الكوثر» و«عدعدي»، بالإضافة إلى مناطق أخرى على حدود المحافظتين. ونقلت الوكالة عن نائب قائد اللواء الـ164 العميد حسن آدم قوله: إن «ميليشيات الشباب تعمل على معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من خلال فرض أموال إجبارية عليهم». وضاعفت قوات الجيش الوطني الصومالي مؤخراً من عملياتها العسكرية الرامية إلى القضاء على ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

الصومال
الجيش الصومالي
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