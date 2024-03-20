تونس تعلن إنقاذ 180 مهاجراً وانتشال جثتين بـ«المتوسط»

تونس (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، أمس، أن قواتها انتشلت جثتين، وأنقذت 180 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، بالبحر المتوسط.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم أمام سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا عبر البحر المتوسط، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بلادهم.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.