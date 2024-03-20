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توثيق 410 اعتداءات ضد مرافق صحية بغزة منذ 7 أكتوبر

دخان كثيف يتصاعد في رفح جراء القصف الإسرائيلي العنيف (أ ف ب)
21 مارس 2024 02:32

غزة (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها وثقت 410 اعتداءات على مرافق صحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت في تقرير نشرته على منصة «إكس» أنه: «منذ 7 أكتوبر، وثّقت منظمة الصحة العالمية 410 اعتداءات على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة».
وذكرت المنظمة أن الهجمات الموثقة من 7 أكتوبر وحتى 12 مارس أسفرت عن مقتل 685 شخصاً، وإصابة 902 آخرين، وإلحاق أضرار بـ 99 منشأة، منها 30 مستشفى، وتضرر 104 سيارات إسعاف، تحطم منها 54.
وأشارت إلى أن 38 بالمئة من الهجمات وقع في مدينة غزة شمال القطاع، و23 بالمئة بمحافظة شمال غزة، وأكثر 28 بالمئة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وأكدت الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية ليست هدفاً، داعية إلى احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والمرافق الصحية.
وفي السياق، زار وفد طبي دولي من منظمتي «الصحة العالمية» و«أطباء بلا حدود»، أمس، مستشفى العودة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، للوقوف على وضع المستشفى، وتوفير إمدادات طبية وأدوية.
وأوضح القائم بأعمال مدير المستشفى محمد صالحة، أن الوفد قام بتزويد المستشفى بـ 9 آلاف لتر من الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية، إضافة إلى توفير مستلزمات طبية وأدوية لازمة للمرضى والجرحى.
وخرجت معظم مستشفيات مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع عن الخدمة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما يواصل عدد منها تقديم خدمات طبية بسيطة في ظروف صعبة ومعقدة للغاية.
وفي سياق آخر، واصل المستشار الألماني أولاف شولتس، حثه على التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في حرب غزة، وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 
وقال شولتس في بيان للحكومة ألقاه أمام البرلمان أمس: «ما يجب إنجازه في أسرع وقت ممكن الآن، هو وقف لإطلاق النار يستمر لفترة زمنية أطول إلى حد ما، يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن وتسليم جثث القتلى». 
وتابع شولتس أنه يجب أن يتم خلال هذه الفترة توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

منظمة الصحة العالمية
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