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الأردن وفرنسا: تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد للأمن والسلام بالمنطقة

طفلة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
21 مارس 2024 02:33

عمّان (الاتحاد)

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بحث الأردن وفرنسا، أمس، الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار الحرب على القطاع.
وذكر بيان للخارجية الأردنية أن اتصالاً هاتفياً بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ركّز على جهود إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة من خلال التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام لجميع أنحاء القطاع.
وبحث الوزيران «الأوضاع المتدهورة في القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار الحرب ومنع إسرائيل دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى القطاع».
وشدد الصفدي على أنه «لا يمكن إدخال المساعدات بشكل كافٍ وتلبية احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون المجاعة من دون وقف الحرب ورفع كل القيود على إدخال المساعدات وتوزيعها والسماح للمنظمات الأممية بالقيام بدورها الإنساني».
وأكد الوزيران استمرار الأردن وفرنسا في العمل معاً من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والتعاون في إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال الإنزالات الجوية.
واتفقا على أنه «لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع».
وأكد الوزيران أن تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

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