الرئيس المصري يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مشيراً إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، فيما حذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية، عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وآخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وشدد الرئيس المصري، على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن السيسي حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أشاد الوزير الأميركي، بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.