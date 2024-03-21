الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس المصري يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة

الرئيس المصري يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة
21 مارس 2024 19:32

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مشيراً إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، فيما حذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية، عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وآخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وشدد الرئيس المصري، على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة
تأكيد عربي أميركي على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية خلال زيارة بلينكن لسيؤول

وثمن السيسي حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أشاد الوزير الأميركي، بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.

المصدر: وام
عبدالفتاح السيسي
أنتوني بلينكن
آخر الأخبار
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
الأخبار العالمية
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
اليوم 19:03
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
اليوم 18:57
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©