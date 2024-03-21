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الاتحاد الأوروبي يبحث قرارا بشأن أموال روسية مجمدة

شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي (يمين الصورة) يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة عند مقر القمة
21 مارس 2024 20:35

يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أرباح بمليارات اليورو من الأصول المالية الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا في إطار محاولتهم دعم كييف في الأزمة الحالية.
ويناقش زعماء دول الكتلة، البالغ عددها 27 أيضا، كيف يمكن لأوروبا بذل المزيد من الجهد للدفاع عن نفسها وتعزيز صناعة الأسلحة، ما يعكس المخاوف من أن الولايات المتحدة قد لا تكون حاميا قويا لأوروبا في المستقبل.
وكتب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في رسالة الدعوة لحضور القمة "على مدى عقود، لم تستثمر أوروبا ما يكفي في أمنها ودفاعها".
وأضاف "الآن ونحن نواجه أكبر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جذرية وملموسة لنكون جاهزين للدفاع ونجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي على استعداد للحرب".
وفي قمة تستمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل ومن المقرر أن تبدأ في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، سيتناول زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا موضوعات متنوعة مثل احتمال بدء محادثات العضوية مع البوسنة واحتجاجات المزارعين.
وستتصدر أوكرانيا جدول الأعمال، وسينضم الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى القمة عبر رابط فيديو.
وأعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم المتزايد بشأن الوضع في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تكافح القوات الأوكرانية، التي تنقصها الذخيرة، وتبقى حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار أميركي لكييف عالقة في الكونغرس الأميركي.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
تمويل
أسلحة
أموال مجمدة
روسيا
أوكرانيا
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