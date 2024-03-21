زيلينسكي يوجه نداء للأوروبيين بشأن تسليح بلاده

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، زعماء الاتحاد الأوروبي على استخدام مليارات اليورو من أرباح الأموال المالية الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال قمه يعقدها قادة التكتل وتستمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، هذا الأسبوع تحويل 90 بالمئة من أرباح الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي ويستخدم لتمويل شراء الأسلحة لكييف.

وقدرت المفوضية الأرباح المحققة من أوراق مالية ونقدية متنوعة مملوكة للبنك المركزي الروسي بما يتراوح بين 2.5 مليار يورو (2.73 مليار دولار أميركي) إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وأيد زيلينسكي، في خطاب أمام زعماء الاتحاد، عبر رابط فيديوالاقتراح واصفا إياه بأنه "منصف".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه "من المهين لأوروبا" أن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من طلقات المدفعية. وحث الاتحاد الأوروبي على استخدام ليس فقط أرباح الأصول المجمدة ولكن أيضا الأصول نفسها. وهو أمر لا يفكر فيه الاتحاد الأوروبي.

ويقول دبلوماسيون إن فكرة استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا تحظى بدعم واسع بين حكومات الاتحاد الأوروبي. لكن استخدامها لشراء الأسلحة يمثل مشكلة أكبر بالنسبة لبعض البلدان.

وأيّد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو والمستشار الألماني أولاف شولتس، من بين آخرين، اقتراح المفوضية عند وصولهم إلى مقر القمة.

وقال شولتس "هذه (العائدات) يجب أولا أن تستخدم لشراء الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها"، معبرا عن تفاؤله بشأن اتفاق الزعماء حول الاقتراح.

ولكن الاقتراح يثير تساؤلات لدى البعض الآخر، خاصة الدول المحايدة عسكريا مثل مالطا والنمسا وإيرلندا.

ومن غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الأصول خلال القمة. لكن الزعماء سوف يدرسون كيفية تطوير هذا الاقتراح.

وقال لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورج "يجب أن نتأكد من أن هذا الأمر، من وجهة نظر قانونية، مدروس جيدا للغاية".

وسيناقش زعماء دول التكتل، وعددها 27، أيضا كيف يمكن لأوروبا بذل مزيد من الجهد للدفاع عن نفسها وتعزيز صناعة الأسلحة، ما يعكس المخاوف من أن الولايات المتحدة قد لا تكون حاميا قويا لأوروبا في المستقبل.

وكتب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في رسالة الدعوة لحضور القمة "الآن ونحن نواجه أكبر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية، حان الوقت لاتخاذ خطوات جذرية وملموسة لنكون جاهزين للدفاع ونجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي على استعداد للحرب".