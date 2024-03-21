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الجزائر تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

الجزائر تعلن موعد الانتخابات الرئاسية
21 مارس 2024 23:37

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر أصلا.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون "قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".
حضر الاجتماع رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58 في المئة من الأصوات.
وتنتهي ولاية تبون، التي تستمر خمس سنوات، في ديسمبر المقبل.
ولم يعلن عبد المجيد تبون، البالغ 78 عاما، بعد ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية. 

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