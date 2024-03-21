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قتلى بهجوم انتحاري في جنوب أفغانستان

قوات أمن تطوق مكان الانفجار في قندهار
21 مارس 2024 23:49

أسفر هجوم انتحاري، اليوم الخميس، في مدينة قندهار الأفغانية عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب السلطات، في حين ذكر مصدر طبي أن الحصيلة أعلى بكثير وبلغت 20 قتيلا.
ووقع الهجوم صباحا أمام أحد البنوك في المدينة الكبرى الواقعة في جنوب أفغانستان.
وأضاف أن الهجوم استهدف أشخاصا جاؤوا لقبض رواتبهم في هذا البنك في قندهار.
وقال مصدر في قندهار "اليوم في مدينة قندهار... وقع تفجير انتحاري قتل فيه ثلاثة وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية".
لكن مصدرا طبيا أفاد مساء أن حصيلة الضحايا أعلى بكثير.
وأعلن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "مستشفى مرويس استقبل صباحا 20 جثة بعد الانفجار".
أحد القتلى خليل أحمد، الرجل الأربعيني وله ثمانية أطفال، ذهب إلى البنك للحصول على راتبه، حسبما قال قريب له خلال تشييعه مساء اليوم.
وقال محمد شفيق سراج بينما كانت الأسرة حول الجثمان "كان رجلا عاديا، كان يعمل دهانا".

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المصدر: وكالات
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