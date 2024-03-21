الكونغرس الأميركي يكشف عن حزمة إنفاق لتجنب الإغلاق

كشف زعماء الكونجرس الأميركي، في وقت مبكر اليوم الخميس، عن حزمة إنفاق حظيت بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيمة 1.2 تريليون دولار أميركي على الدفاع والأمن الداخلي وبرامج أخرى، مما يمنح النواب أقل من يومين لتجنب إغلاق حكومي جزئي.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب إنهم سيصوتون يوم الجمعة، مما يترك لمجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الديمقراطية، ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي لإقرار التشريع الذي من المتوقع أن يغطي حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديري البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر.

وحذر مكتب الميزانية، التابع للكونغرس، من أن العجز والديون الأميركية ستنمو بشكل كبير على مدى الثلاثين عاما المقبلة، إذ يتوقع المكتب أن الدَين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار، والذي يمثل حاليا 99 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد ينمو إلى 166 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إنه "يأمل" أن يتمكن الكونغرس من تجنب الإغلاق إذا عمل الجمهوريون والديمقراطيون معا في المجلس.

لكن، بالنظر لضيق الوقت المتاح، فمن المحتمل أن يكون هناك ولو إغلاق جزئي لفترة قصيرة على الأقل بعد يوم الجمعة ما لم يتمكن شومر من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتسريع مشروع القانون.

وأشاد مايك جونسون رئيس مجلس النواب بما وصفه بسلسلة مكاسب للجمهوريين.