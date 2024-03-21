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9 قتلى بعد انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان

9 قتلى بعد انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان
22 مارس 2024 02:13

سول (وكالات)

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلبت سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.
وأضافت أن شخصين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى، مشيرة إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم وهو إندونيسي الجنسية وأن عضواً آخر من الطاقم المكون من 11 فرداً مفقود.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» نقلاً عن خفر السواحل، أمس الأول، أن ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية انقلبت قبالة ساحل مقاطعة ياماجوتشي في غرب اليابان، وقالت إنه تأكد مقتل 7 أشخاص من بين أفراد الطاقم.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الناقلة كيويونج صن كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية وطلبت المساعدة، قائلة إنها كانت تميل. وأضافت الهيئة أن الناقلة كانت تحمل 980 طناً من «حمض الأكريليك».

كوريا الجنوبية
اليابان
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