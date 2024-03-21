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أوكرانيا: روسيا شنت أكبر هجوم صاروخي على كييف منذ أسابيع

أرشيفية
22 مارس 2024 02:14

كييف (وكالات)

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قال مسؤولون إن روسيا شنت أمس، أكبر هجوم صاروخي لها منذ أسابيع على كييف والمنطقة المحيطة بها مما أسفر عن إصابة 17 شخصاً على الأقل ولحقت أضرار بمبان ومنشآت صناعية.
وأفادت القوات الجوية بأن دفاعاتها أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا بعد توقف 44 يوماً عن مثل هذه الهجمات على العاصمة الأوكرانية. ويبدو أن السبب في الأضرار التي وقعت هو سقوط حطام الصواريخ.
وقال مسؤولون في كييف إن ما لا يقل عن 13 شخصاً على الأقل أصيبوا في مناطق مختلفة في كييف و4 آخرين في المنطقة المحيطة. 
واستمر دوي صفارات الإنذار من الهجمات الجوية لثلاث ساعات تقريباً.
وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن الجيش الروسي استخدم قاذفات استراتيجية وأطلق أيضاً بعض الصواريخ من أراضيه في حين استهدفت الصواريخ المدينة من اتجاهات مختلفة.
وقال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية إن العديد من المواقع تضررت بسبب الحطام الناجم عن الصواريخ التي أُسقطت في أنحاء المدينة.
وقال مسؤولون بالمنطقة إن ما لا يقل عن 40 منزلاً خاصاً ومبنيين متعددي الطوابق تضررت.

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