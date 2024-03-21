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100 شخصية عالمية تدعو إلى اتفاق دولي حول مكافحة الأوبئة

أرشيفية
22 مارس 2024 02:13

جنيف (وام)

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دعا أكثر من 100 شخصية قيادية عبر العالم الحكومات إلى احترام تعهداتها بخصوص التوصل إلى اتفاق دولي طموح ومتوازن لمكافحة انتشار الأوبئة والتأهب لها في مايو المقبل كموعد نهائي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية شددت القيادات الموقعة على رسالة مفتوحة -بينهم 23 رئيساً سابقاً و22 رئيساً للوزراء وأمين عام سابق للأمم المتحدة و3 حائزين على جائزة نوبل- على أن «التوصل إلى اتفاق بشأن الوباء أمر ضروري لحماية مستقبلنا الجماعي»، مؤكدة أن ميثاقاً عالمياً قوياً ضد الأوبئة هو وحده القادر على حماية الأجيال القادمة من تكرار أزمة «كوفيد- 19»، التي أدت إلى وفاة الملايين ودمار اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.
يذكر أنه في خضم جائحة «كوفيد- 19» التي أودت رسمياً بحياة 7 ملايين شخص، بدأت في ديسمبر 2021 المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق دولي بشأن عدم انتشار الأوبئة المستقبلية، بمشاركة 194 دولة حول العالم. 
وحددت الدول موعداً نهائياً في مايو 2024 للتوصل إلى أول اتفاق عالمي على الإطلاق بشأن التأهب لانتشار الأوبئة.
وتجري الجولة التاسعة من المفاوضات بشأن الاتفاق حول الوباء خلال الأسبوعين الجاري والمقبل.

مكافحة الأوبئة
الأوبئة
انتشار الأوبئة
منظمة الصحة العالمية
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