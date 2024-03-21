اليونان: هجوم إسرائيل على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة

أثينا (وكالات)

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح قد يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة. وصرح ميتسوتاكيس خلال اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، بأن الوضع في غزة اليوم يمثل كارثة إنسانية.

وأوضح: «أرغب وأثق بأننا في أوروبا يمكننا التوصل إلى نتيجة من شأنها أن تثني إسرائيل عن مهاجمة رفح، مثل هذا الهجوم يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى كارثة إنسانية أكبر بكثير».

وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس، إلى العمل على تمهيد الطريق أمام جهود إحلال السلام في قطاع غزة بالشكل الذي يتماشى مع المواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن.

وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين قبيل المشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «غزة تشهد حالة من المجاعة غير مسبوقة منذ أن توليت الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلينا إنهاؤها حالاً».