تضرر 35% من مباني غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات» عن تضرر 35% من مجمل المباني في قطاع غزة، وهو ما يمثل 88.868 مبنى، من بينها 31198 مبنى دمرت بالكامل، و16908 مبانٍ أصيبت بأضرار جسيمة، و40762 مبنى أصيبت بأضرار متوسطة. ويمثل ذلك زيادة بنحو 20 ألف مبنى إضافي متضرر مقارنة بالتقييم السابق الذي أجري في يناير 2024.

ووفقًا لتحديث أصدره المركز عن الأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة والمستند إلى صور الأقمار الصناعية عالية الدقة تم جمعها في 29 فبراير الماضي، فإن محافظتي غزة وخان يونس شهدتا أكبر الخسائر.

وتضرر 12279 مبنى إضافياً في خان يونس من بينها 6663 مبنى حديثاً، وشهدت غزة تضرر 2010 مبانٍ.

ووثق تحليل صور الأقمار الصناعية تضرر 121400 وحدة سكنية من الصراع في قطاع غزة، إضافة إلى الدمار واسع النطاق وحاجة السكان الملحة إلى الدعم.

وأكد مركز «يونوسات» مواصلته لمراقبة الوضع عن كثب، والتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم جهود الاستجابة الفعالة.