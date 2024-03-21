دعوات أممية لحماية المنشآت الصحية في غزة

عبدالله أبو ضيف، وكالات (غزة)

دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين وبخاصة المرضى والجرحى والعاملون الصحيون في قطاع غزة، مشددةً على حماية منشآت الرعاية الصحية واحترام القانون الدولي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» باستمرار العمليات العسكرية لليوم الثالث على التوالي داخل وحول مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مشيراً إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية والطرق البرية لضمان وصول المساعدات والوفاء بالاحتياجات اللازمة في غزة.

وفي ذات السياق، طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، بالعمل على منع المجاعة الوشيكة في قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع.

وقال: إن «المساعدات عبر البحر والجو مرحب بها، لكنه لا بديل عن فتح المزيد من المعابر البرية للدخول السريع للمساعدات بكميات كافية ومستدامة وآمنة، وهو السبيل الوحيد لمنع المجاعة».

وأشار إلى أن «الأطفال في غزة يموتون بسبب سوء التغذية والأمراض ونقص مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية، ويحتاج هؤلاء الأطفال إلى العلاج التغذوي الذي لا يسمح له بدخول غزة».

كما دعا إلى حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين، واحترام قوانين الحرب، التي توفر الحماية للمرافق الطبية ومنع المزيد من التدهور والانهيار في النظام الصحي في غزة.

وشددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على ضرورة حماية المرافق الصحية في قطاع غزة.

وطالبت بضرورة أن تعمل جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية المستشفيات والمدنيين داخلها وضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية والجرحى والمرضى وسيارات الإسعاف إلى المستشفيات بأمان وتسهيل إمدادها بالمواد الضرورية من أدوية ووقود وغذاء ومياه لتستمر قيد التشغيل.

وحذرت جيسيكا من توقف الخدمات الصحية بالكامل، قائلةً: «لم يعد أمام مليوني شخص في قطاع غزة سوى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وكلاهما يقعان في جنوب القطاع ويقدمان خدمات جراحية وطوارئ طبية متقدمة ويتمتعان بسعة سريرية كبيرة».

وأضافت أن «ذلك غير كاف للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء القطاع حيث يقع مجمع ناصر ومستشفى الأمل في قلب العمليات العدائية الحالية، فيما تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في القطاع على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح».