«سنتكوم»: تدمير طائرة مسيرة وزورق للحوثيين بالبحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تدمير طائرة مسيرة وزورق تابعين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وقالت «سنتكوم» في بيان، إن «طائرة تابعة للتحالف نجحت في تحديد طائرة من دون طيار وتدميرها، كما نجحت القيادة المركزية الاميركية في تحديد زورق مسير وتدميره».

وأضاف البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف، مشيراً إلى أن تلك الهجمات شكلت «تهديداً وشيكاً» للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.

وقال إن «هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية».

وكانت الخارجية الأميركية دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من جماعة الحوثي لاسيما السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج جماعة الحوثي على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة.