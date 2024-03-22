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مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر

مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
22 مارس 2024 19:03

استهدف الجيش في النيجر هذا الأسبوع ب 23 جندياً في منطقة قريبة من بوركينا فاسو ومالي تنتشر فيها جماعات إرهابية كثّفت هجماتها في الآونة الأخيرة، وفق ما أعلنت الحكومة.
ومنذ أواخر يوليو 2023، باتت النيجر تحت حكم العسكر الذين استولوا على السلطة لاحتواء العنف الإرهابي، غير أن الهجمات استمرت.
ووقع الهجوم الجديد عندما كان الجيش يجري «عملية تمشيط» في منطقة تيلابيري الثلاثاء والأربعاء. لكنّ وحدة وقعت «خلال انسحابها» في «كمين معقّد» قُتل خلاله 23 جندياً «وتمّ تحييد حوالي 30 إرهابياً»، وفق ما كشفت وزارة الدفاع مساء الخميس.

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