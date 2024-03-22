مصرع 3 وفقد 7 في غرق قارب قبالة إسبانيا

قالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما لا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين عبر البحر المتوسط ​​قبالة ساحل جنوب إسبانيا.

وأضافت الخدمة أن سفينة أخرى أصدرت إنذارا في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) بعد أن شاهدت القارب وقد غرق معظمه على بعد 26 ميلا بحريا (48 كيلومترا) جنوبي كيب ساكراتيف في مدينة موتريل.

وعثر أفراد الإنقاذ على خمسة ركاب على متن القارب، بينهم ثلاثة كانوا قد لقوا حتفهم. ونُقل الآخران بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة ويعانيان من انخفاض درجة حرارتهما.



وذكرت أن طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) كانت تساعد في جهود البحث والإنقاذ التي أعاقتها الرياح القوية التي تسببت في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.