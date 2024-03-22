السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصرع 3 وفقد 7 في غرق قارب قبالة إسبانيا

مصرع 3 وفقد 7 في غرق قارب قبالة إسبانيا
22 مارس 2024 19:17

قالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما لا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين عبر البحر المتوسط ​​قبالة ساحل جنوب إسبانيا.
وأضافت الخدمة أن سفينة أخرى أصدرت إنذارا في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) بعد أن شاهدت القارب وقد غرق معظمه على بعد 26 ميلا بحريا (48 كيلومترا) جنوبي كيب ساكراتيف في مدينة موتريل.
وعثر أفراد الإنقاذ على خمسة ركاب على متن القارب، بينهم ثلاثة كانوا قد لقوا حتفهم. ونُقل الآخران بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة ويعانيان من انخفاض درجة حرارتهما.

وذكرت أن طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) كانت تساعد في جهود البحث والإنقاذ التي أعاقتها الرياح القوية التي تسببت في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

أخبار ذات صلة
فقدان عشرات المهاجرين في غرق مركبهم قبالة تونس
تكريم مواطن أنقذ 6 أشخاص من الغرق
المصدر: رويترز
غرق قارب
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©