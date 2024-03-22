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قصف يستهدف منشآت للنفط في روسيا

طاقم يكافح حريقا في منشأة نفطية (أرشيفية)
22 مارس 2024 20:40

ضربت طائرات مسيرة، اليوم الجمعة، منشآت تمثل أكثر من عشر قدرة تكرير النفط في روسيا.
ومع دخول الأزمة الأوكرانية عامها الثالث، صعدت أوكرانيا هجماتها على منشآت الطاقة الروسية هذا الشهر، إذ أطلقت العديد من الطائرات المسيرة بعيدة المدى لضرب أكبر مصافي النفط الروسية، مما أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتا في بعضها.
قبل أيام، قصفت أوكرانيا ثلاث منشآت نفطية في روسيا.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة.
واعتبرت أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، في منتدى كييف للأمن "نتفهم دعوات الشركاء في الولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه نقاتل بالإمكانات والموارد والأساليب التي لدينا".
قال مسؤول في وزارة الطاقة الروسية في اجتماع للبرلمان، الثلاثاء، إن هناك خططاً للدفاع عن منشآت النفط والغاز بأنظمة صاروخية.

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المصدر: وكالات
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