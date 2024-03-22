السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تنفذ «ضربات انتقامية» على أوكرانيا

آثار قصف على أوكرانيا
22 مارس 2024 20:50

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها شنت هجوماً كبيراً على أوكرانيا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها من البر والبحر والجو، ضمن ما قالت إنها سلسلة «ضربات انتقامية» ضد كييف على مهاجمتها المناطق الحدودية الروسية.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن قواتها نجحت في قصف مواقع تابعة لشبكة الكهرباء وتقاطعات خطوط سكك حديدية ومصانع عسكرية ومستودعات ذخيرة وتجمعات للقوات الأوكرانية.
وأضاف البيان أنه «نتيجة للهجوم، تعطل عمل مؤسسات تنتج وتصلح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، زيادة على ذلك، دُمِّر عتاد عسكري أجنبي وأسلحة قتالية تسلمتها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي، وعُطِّل نقل احتياطيات العدو إلى خط المواجهة، وأصيبت وحدات من الجيش الأوكراني».
وقالت كييف إن الهجوم الروسي هو الأكبر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية؛ لأنه أصاب سداً ضخماً، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وترك أكثر من مليون آخرين من دون كهرباء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم كان واحداً من سلسلة من 49 ضربة انتقامية شنتها القوات الروسية منذ 16 مارس الجاري رداً على القصف الأوكراني للأراضي الروسية.
وهذه إشارة إلى منطقة بيلغورود الروسية التي تعرضت لنيران أوكرانية متزايدة الكثافة، واشتبكت فيها القوات الروسية مع جماعات مسلحة حاولت اقتحام تجمعات سكانية روسية صغيرة والاستيلاء عليها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية «قصفت الضربات مراكز صنع القرار في الجيش الأوكراني، ومرافق البنية التحتية لمطارات وورش إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية ومستودعات تخزين الطائرات المسيًّرة والقوارب المسيرة والقواعد اللوجستية، ونقاط الانتشار المؤقتة لقوات العمليات الخاصة».

أخبار ذات صلة
‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بقاعة حفلات في موسكو
قصف يستهدف منشآت للنفط في روسيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
قصف
روسيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©