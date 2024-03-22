روسيا تنفذ «ضربات انتقامية» على أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها شنت هجوماً كبيراً على أوكرانيا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها من البر والبحر والجو، ضمن ما قالت إنها سلسلة «ضربات انتقامية» ضد كييف على مهاجمتها المناطق الحدودية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن قواتها نجحت في قصف مواقع تابعة لشبكة الكهرباء وتقاطعات خطوط سكك حديدية ومصانع عسكرية ومستودعات ذخيرة وتجمعات للقوات الأوكرانية.

وأضاف البيان أنه «نتيجة للهجوم، تعطل عمل مؤسسات تنتج وتصلح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، زيادة على ذلك، دُمِّر عتاد عسكري أجنبي وأسلحة قتالية تسلمتها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي، وعُطِّل نقل احتياطيات العدو إلى خط المواجهة، وأصيبت وحدات من الجيش الأوكراني».

وقالت كييف إن الهجوم الروسي هو الأكبر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية؛ لأنه أصاب سداً ضخماً، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وترك أكثر من مليون آخرين من دون كهرباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم كان واحداً من سلسلة من 49 ضربة انتقامية شنتها القوات الروسية منذ 16 مارس الجاري رداً على القصف الأوكراني للأراضي الروسية.

وهذه إشارة إلى منطقة بيلغورود الروسية التي تعرضت لنيران أوكرانية متزايدة الكثافة، واشتبكت فيها القوات الروسية مع جماعات مسلحة حاولت اقتحام تجمعات سكانية روسية صغيرة والاستيلاء عليها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «قصفت الضربات مراكز صنع القرار في الجيش الأوكراني، ومرافق البنية التحتية لمطارات وورش إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية ومستودعات تخزين الطائرات المسيًّرة والقوارب المسيرة والقواعد اللوجستية، ونقاط الانتشار المؤقتة لقوات العمليات الخاصة».