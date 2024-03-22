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14 قتيلا بإطلاق نار داخل صالة حفلات في موسكو

إطلاق نار وحريق في صالة للحفلات في موسكو
22 مارس 2024 21:45

نقلت وسائل إعلام روسية أن 14 قتيلا على الأقل سقطوا في إطلاق النار، مساء اليوم الجمعة، في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية العاصمة الروسية موسكو.
وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، في بيان، إن مأساة كبيرة حدثت، مؤكدا سقوط قتلى.
وأضاف رئيس البلدية «حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا».
وذكرت وكالة الإعلام، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أن حادث إطلاق النار، الذي لم تتضح طبيعته حتى الآن، وقع في قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» التي تقع شمال غرب العاصمة الروسية.
وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة أشخاص على الأقل، يرتدون ملابس مموهة، النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.
وأفادت وكالة «تاس» الرسمية للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار. 
وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة «تاس» إن «مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص».
وأشارت وكالة «ريا نوفوستي»، نقلاً عن مراسلها في المكان، إلى سقوط ضحايا بعد «إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش».
وذكرت وكالة «تاس» أن أشخاصا ما زالوا عالقين داخل القاعة، مضيفة أن الحريق التهم ثلث المبنى وكامل السقف تقريبا.
كما يوجد محاصرون على سطح قاعة الحفلات الموسيقية.

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المصدر: آ ف ب
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