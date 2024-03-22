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عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار داخل قاعة في موسكو

حريق يلتهم قاعة حفلات إثر إطلاق نار قرب موسكو
22 مارس 2024 23:30

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) في ضاحية العاصمة موسكو.
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي أن "الحصيلة الأولية للاعتداء الإرهابي، الذي وقع داخل مجمع كروكوس سيتي هول، هي حاليا 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح"، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.
مسعفون يصلون إلى مكان الحادث

  • مسعفون يصلون إلى مكان الحادث

وقع الهجوم، الذي نفذه عدة مسلحين، في المساء في قاعة "كروكوس سيتي هول"، وهي قاعة للحفلات الموسيقية تقع في ضاحية "كراسنوغورسك" في شمال غرب العاصمة الروسية.
وأعلن سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، على إثر الحادث، إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث العامة الكبيرة في موسكو مطلع الأسبوع المقبل بعد حادث إطلاق النار.
وأضاف رئيس البلدية «حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا».

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  • إجلاء جمهور كان يحضر الحفل الموسيقي
    إجلاء جمهور كان يحضر الحفل الموسيقي

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 14 شخصا على الأقل في الحادث. وسمع دوي انفجارات في المبنى الذي اشتعلت فيه النيران.

  • قوات خاصة تحضر إلى مسرح إطلاق النار
    قوات خاصة تحضر إلى مسرح إطلاق النار

وذكرت وكالة الإعلام، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أن حادث إطلاق النار، الذي لم تتضح طبيعته حتى الآن، وقع في قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» التي تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة أشخاص على الأقل، يرتدون ملابس مموهة، النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.
وأفادت وكالة «تاس» الرسمية للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار. 

المصدر: وكالات
موسكو
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