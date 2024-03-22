ردود فعل على إطلاق النار داخل قاعة حفلات في موسكو

صدرت ردود فعل عدة إثر الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم اليوم الجمعة.

وخلف إطلاق النار، الذي أعقبه حريق التهم جزءاً كبيراً من المبنى، ما لا يقل عن 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، وفق حصيلة أولية.

في أول رد فعل على الهجوم، فتح المحققون الروس تحقيقاً في «عمل إرهابي» إثر إطلاق النار والحريق الداميين اللذين قام بهما مسلحون مجهولون في القاعة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الجنائية الكبرى في البلاد، عبر تطبيق «تلغرام»: إنها «فتحت تحقيقاً جنائياً في عمل إرهابي في منطقة موسكو».

ونددت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية بهذا «الاعتداء الإرهابي الدامي» و«الجريمة الفظيعة».

بدوره، قدم البيت الأبيض تعازيه إثر سقوط الضحايا في إطلاق النار «المروع»، معلناً أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين: «نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها».

وأضاف «ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار».

وتابع «لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على «مزيد من المعلومات».

وأكدت أوكرانيا أن «ليس لها أي علاقة» بإطلاق النار، واصفة الحادثة بـ «العمل الإرهابي».

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية عبر تلغرام «لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث».

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «الصدمة والفزع» بعد «الهجوم الإرهابي».

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات على المدنيين».

من جابها، نددت فرنسا بالهجوم «الشنيع» وطالبت بتوضيح ملابساته.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، عبر منصة إكس «الصور التي تصلنا من موسكو فظيعة. أفكارنا مع الضحايا والجرحى ومع الشعب الروسي».