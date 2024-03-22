السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ردود فعل على إطلاق النار داخل قاعة حفلات في موسكو

نيران ودخان في قاعة "كروكس سيتي" في موسكو إثر الهجوم
22 مارس 2024 23:53

صدرت ردود فعل عدة إثر الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم اليوم الجمعة.
وخلف إطلاق النار، الذي أعقبه حريق التهم جزءاً كبيراً من المبنى، ما لا يقل عن 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، وفق حصيلة أولية.
في أول رد فعل على الهجوم، فتح المحققون الروس تحقيقاً في «عمل إرهابي» إثر إطلاق النار والحريق الداميين اللذين قام بهما مسلحون مجهولون في القاعة.
وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الجنائية الكبرى في البلاد، عبر تطبيق «تلغرام»: إنها «فتحت تحقيقاً جنائياً في عمل إرهابي في منطقة موسكو».
ونددت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية بهذا «الاعتداء الإرهابي الدامي» و«الجريمة الفظيعة».
بدوره، قدم البيت الأبيض تعازيه إثر سقوط الضحايا في إطلاق النار «المروع»، معلناً أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين: «نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها».
وأضاف «ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار».
وتابع «لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على «مزيد من المعلومات».
وأكدت أوكرانيا أن «ليس لها أي علاقة» بإطلاق النار، واصفة الحادثة بـ «العمل الإرهابي».
وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية عبر تلغرام «لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث».
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «الصدمة والفزع» بعد «الهجوم الإرهابي». 
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات على المدنيين».
من جابها، نددت فرنسا بالهجوم «الشنيع» وطالبت بتوضيح ملابساته. 
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، عبر منصة إكس «الصور التي تصلنا من موسكو فظيعة. أفكارنا مع الضحايا والجرحى ومع الشعب الروسي».

أخبار ذات صلة
الرئيس الروسي السابق يتوعد منفذي ومخططي هجوم موسكو
بوتين يتلقى إفادات عن الهجوم في ضواحي موسكو
المصدر: وكالات
موسكو
إطلاق نار
قاعة حفلات
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©