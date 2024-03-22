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العثور على مقبرة جماعية لعشرات المهاجرين في ليبيا

مهاجرون في الصحراء الكبرى (أرشيفية)
23 مارس 2024 02:16

بنغازي (الاتحاد)

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أنه جرى العثور على جثث 65 مهاجراً على الأقل بمقبرة جماعية في جنوب غرب ليبيا.
وأضافت المنظمة، في بيان نشرته على منصة «إكس»: أن «ظروف وفاة المهاجرين وجنسياتهم غير معروفة لكن يعتقد أنهم ماتوا في أثناء تهريبهم عبر الصحراء».
وتحولت ليبيا إلى طريق لعبور المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ونشر جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في طرابلس يوم الاثنين الماضي، لقطات مصورة بطائرة مسيرة لمنطقة صحراوية تظهر علامات بيضاء وشريطاً أصفر حول بقايا جثث وعليها أرقام.
وقال الجهاز إن «الجثث عُثر عليها في وادي الجهرية بمنطقة الشويرف على بعد نحو 421 كيلومتراً جنوبي طرابلس».

المنظمة الدولية للهجرة
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