واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن قوات التحالف دمرت زورقاً مسيراً وصاروخين باليستيين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر. وأضافت «سنتكوم» في بيان، أنه «في الـ 21 من مارس، استطاعت طائرة تابعة للتحالف تدمير زورق مسير أطلقته جماعة الحوثي من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر».

وتابعت أنه «ضمن نفس الإطار الزمني تمكنت قوات التحالف من تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما جماعة الحوثي في إجراء للدفاع عن النفس».

وأوضحت القيادة أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو التحالف». ولفتت القيادة إلى أن «هذه الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية». وكانت الخارجية الأميركية دانت في وقت سابق استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين، خصوصاً السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.