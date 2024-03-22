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إسرائيل تصادر 8 آلاف دونم في غور الأردن لصالح الاستيطان

أرشيفية
23 مارس 2024 02:17

تل أبيب (وكالات)

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صادرت إسرائيل 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس، إنه «تم تخصيص 8000 دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف».
وأوضحت أن «تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أراضي دولة حالياً، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي». ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وقع قرار المصادرة، قوله إن «إصدار الإعلانات على أراضي الدولة مسألة مهمة واستراتيجية».

إسرائيل
فلسطين
الاستيطان
الاستيطان الإسرائيلي
الوحدات الاستيطانية
غور الأردن
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