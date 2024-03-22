120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

القدس (الاتحاد)

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة ومحيطها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن «120 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى».

وفرضت القوات الإسرائيلية قيوداً مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي، وفق الوكالة.