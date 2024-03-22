السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يتلقى إفادات عن الهجوم في ضواحي موسكو

حريق يلتهم أجزاء من قاعة "كروكس سيتي هول" للحفلات في ضواحي موسكو
23 مارس 2024 01:13

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى إفادات بانتظام عن حادث إطلاق نار في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو.
وقال الكرملين "جرى إطلاع فلاديمير بوتين على ما حدث في كروكس سيتي هول مع بدء إطلاق النار في الدقائق الأولى".
وأكد بيسكوف "يتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من جميع الأجهزة ذات الصلة".
 وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "أصدر الرئيس بوتين جميع التعليمات اللازمة".
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، الجمعة، أن 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 100 في الهجوم، في حصيلة أولية.

أخبار ذات صلة
الرئيس الروسي السابق يتوعد منفذي ومخططي هجوم موسكو
‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بقاعة حفلات في موسكو
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
إطلاق نار
هجوم
قاعة حفلات
موسكو
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©