بوتين يتلقى إفادات عن الهجوم في ضواحي موسكو

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى إفادات بانتظام عن حادث إطلاق نار في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو.

وقال الكرملين "جرى إطلاع فلاديمير بوتين على ما حدث في كروكس سيتي هول مع بدء إطلاق النار في الدقائق الأولى".

وأكد بيسكوف "يتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من جميع الأجهزة ذات الصلة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "أصدر الرئيس بوتين جميع التعليمات اللازمة".

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، الجمعة، أن 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 100 في الهجوم، في حصيلة أولية.