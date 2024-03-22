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الرئيس الروسي السابق يتوعد منفذي ومخططي هجوم موسكو

حريق يلتهم قاعة (كروكس سيتي) في ضاحية موسكو بعد الهجوم
23 مارس 2024 01:30

توعد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الجمعة، المسلحين الذين نفذوا حادث إطلاق نار عشوائي في إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو. 
وقال ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن منفذي الهجوم يجب ملاحقتهم وقتلهم هم ومن خططوا للهجوم.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) في ضاحية العاصمة موسكو.
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي أن «الحصيلة الأولية للاعتداء الإرهابي، الذي وقع داخل مجمع كروكوس سيتي هول، هي حاليا 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح»، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.أدلى ميدفيديف بهذا التصريح على حسابه الرسمي على تطبيق «تلغرام».
وقال «يجب العثور عليهم جميعاً والقضاء عليهم بلا رحمة بصفتهم إرهابيين».
وأضاف «القصاص». 

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المصدر: وكالات
ديمتري ميدفيديف
ديمتري مدفيديف
موسكو
إطلاق نار
قاعة حفلات
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