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ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في موسكو إلى أكثر من 60 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في موسكو إلى أكثر من 60 شخصاً
23 مارس 2024 11:45

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في ضواحي العاصمة موسكو مساء أمس الجمعة، إلى أكثر من 60 قتيلاً، بينهم 3 أطفال، وأكثر من 100 مصاب. وذكرت لجنة التحقيق الروسية، في بيان لها، أن أكثر من 60 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة الهجوم، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع، فيما أكدت السلطات الروسية، أنه تم إجلاء جميع المصابين من مكان الحادث، ونقلهم إلى 12 مستشفى. واقتحم مسلحون يرتدون ملابس مموهة، ومن دون أقنعة مركز «كروكس سيتي هول» الترفيهي التجاري في مدينة «كراسنوغورسك» في ضواحي العاصمة موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفتحوا النار من أسلحة آلية على الجمهور، ثم قاموا بعدها بإلقاء قنبلة يدوية، ما أدى إلى اشتعال النيران.

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