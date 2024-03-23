الأحد 24 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

143 قتيلا.. حصيلة جديدة أولية لهجوم موسكو

ضباط إنفاذ القانون يتفقدون القاعة بعد هجوم موسكو
23 مارس 2024 17:13

قالت مارجريتا سيمونيان مديرة قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية، اليوم السبت، إن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في ضاحية العاصمة موسكو ارتفع إلى 143 قتيلا.
ونشرت سيمونيان هذه الحصيلة الجديدة على تطبيق "تلغرام" دون ذكر مصدر المعلومة.
قبل ذلك بقليل، قالت لجنة التحقيق الروسية إن حصيلة ضحايا الهجوم، الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" في ضواحي العاصمة الروسية بلغت 133 قتيلا.
ونقلت وكالة "انتر فاكس" الروسية للأنباء عن اللجنة قولها إن "الحصيلة مرشحة للارتفاع".
وقال ألكسندر بورتنيكوف مدير هيئة الأمن الاتحادية الروسية إن 11 شخصا اعتقلوا، بينهم 4  شاركوا في الهجوم.

أخبار ذات صلة
البابا فرنسيس يندد بهجوم موسكو ويصفه بأنه عمل "دنيء"
الإمارات.. تضامن كبير مع روسيا في ضحايا العمل الإرهابي
المصدر: وكالات
موسكو
قاعة حفلات
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
الرياضة
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
اليوم 16:32
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
اليوم 16:32
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
اليوم 16:15
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الرياضة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
اليوم 16:00
"الاتحادية للضرائب"
اقتصاد
"الاتحادية للضرائب" تطوِّر 3 خدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير "خدمات 2.0" الحكومية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©