143 قتيلا.. حصيلة جديدة أولية لهجوم موسكو

قالت مارجريتا سيمونيان مديرة قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية، اليوم السبت، إن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في ضاحية العاصمة موسكو ارتفع إلى 143 قتيلا.

ونشرت سيمونيان هذه الحصيلة الجديدة على تطبيق "تلغرام" دون ذكر مصدر المعلومة.

قبل ذلك بقليل، قالت لجنة التحقيق الروسية إن حصيلة ضحايا الهجوم، الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" في ضواحي العاصمة الروسية بلغت 133 قتيلا.

ونقلت وكالة "انتر فاكس" الروسية للأنباء عن اللجنة قولها إن "الحصيلة مرشحة للارتفاع".

وقال ألكسندر بورتنيكوف مدير هيئة الأمن الاتحادية الروسية إن 11 شخصا اعتقلوا، بينهم 4 شاركوا في الهجوم.