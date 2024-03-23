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روسيا تعلن تحقيق مكاسب جديدة في جبهات القتال في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا
23 مارس 2024 17:41

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن قواتها حققت مكسبا ميدانيا جديدا في جبهات القتال في أوكرانيا قرب مدينة شاسيف يار الرئيسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الجيش سيطر على قرية "إيفانيفسكي".
تقع قرية "إيفانيفسكي" بين مدينة باخموت ومدينة "شاسيف يار" التي قد تصبح الهدف التالي.
وفي حال نجحت القوات الروسية في السيطرة عليها، يمكنها تكثيف هجماتها على كراماتورسك، المدينة الكبيرة في دونباس.
وإلى الجنوب، أعلن الجيش الروسي، أول أمس الخميس، سيطرته على قرية "تونينكي" الواقعة غرب بلدة أفدييفكا التي سيطر عليها في فبراير الماضي.

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المصدر: وكالات
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