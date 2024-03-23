الأحد 24 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يلقي أول كلمة بعد هجوم موسكو الدامي

طاقم إنقاذ يتفقد مكان الهجوم على ضاحية في موسكو
23 مارس 2024 18:06

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أول كلمة بعد الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في إحدى ضواحي العاصمة موسكو وأسفر عن سقوط قتلى.
وقال بوتين، في كلمة للشعب الروسي، إن جميع المسؤولين عن الهجوم سيعاقبون.
وأسفر الهجوم عن مقتل 143 شخصا، وفقا لما نشرته مارجريتا سيمونيان مديرة قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية من دون ذكر مصدر للمعلومة.
وأضاف الرئيس الروسي "أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين".
وأكد بوتين "أوقف منفّذو العمل الإرهابي الأربعة الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس. وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود".
وأوضح الرئيس الروسي، في كلمته، أن "الإرهابيين والقتلة واللاإنسانيين سيواجهون مصيرا لن يحسدوا عليه".
وأعلن أن يوم غد الأحد 24 مارس سيكون يوم حداد على ضحايا الهجوم.

أخبار ذات صلة
البابا فرنسيس يندد بهجوم موسكو ويصفه بأنه عمل "دنيء"
الإمارات.. تضامن كبير مع روسيا في ضحايا العمل الإرهابي
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
هجوم إرهابي
قاعة حفلات
موسكو
آخر الأخبار
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
الرياضة
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
اليوم 16:32
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
اليوم 16:32
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
اليوم 16:15
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الرياضة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
اليوم 16:00
"الاتحادية للضرائب"
اقتصاد
"الاتحادية للضرائب" تطوِّر 3 خدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير "خدمات 2.0" الحكومية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©