بوتين يلقي أول كلمة بعد هجوم موسكو الدامي

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أول كلمة بعد الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في إحدى ضواحي العاصمة موسكو وأسفر عن سقوط قتلى.

وقال بوتين، في كلمة للشعب الروسي، إن جميع المسؤولين عن الهجوم سيعاقبون.

وأسفر الهجوم عن مقتل 143 شخصا، وفقا لما نشرته مارجريتا سيمونيان مديرة قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية من دون ذكر مصدر للمعلومة.

وأضاف الرئيس الروسي "أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين".

وأكد بوتين "أوقف منفّذو العمل الإرهابي الأربعة الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس. وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود".

وأوضح الرئيس الروسي، في كلمته، أن "الإرهابيين والقتلة واللاإنسانيين سيواجهون مصيرا لن يحسدوا عليه".

وأعلن أن يوم غد الأحد 24 مارس سيكون يوم حداد على ضحايا الهجوم.