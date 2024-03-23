إنقاذ تلاميذ كانوا مخطوفين في نيجيريا

أعلن الجيش النيجيري، اليوم السبت، أنه أنقذ 16 تلميذا كانوا مخطوفين في شمال غرب نيجيريا في منطقة تشهد عمليات خطف متكررة.

وكان مسلّحون قد خطفوا التلاميذ بعد أيام قليلة على عملية مماثلة تعرّض فيها نحو 280 طفلا للاختطاف في المنطقة التي تستهدف فيها عصابات إجرامية مدارس في عمليات ترمي منها للحصول على فديات مالية.

وأعلن الجيش أنه حرّر 16 تلميذا وامرأة. وكان هؤلاء قد خطفوا في ولاية سوكوتو في التاسع من مارس الجاري.

وقال إدوارد بوبا المتحدث باسم الجيش إن "الرهائن المحرّرين سُلّموا لحكومة ولاية سوكوتو" لمتابعة الإجراءات، من دون أن يكشف أي تفاصيل على صلة بالعملية.

على أثر الهجوم الذي استهدف مدرسة في منطقة "غادا"، قال موظفون في المرفق إن المسلحين خطفوا التلاميذ أثناء نومهم خارج المنشأة. واختطفت المرأة في ناحية أخرى من المنطقة.

العملية في سوكوتو أعقبت عملية مماثلة واسعة النطاق خطفت فيها عصابة في "كوريغا" في ولاية كادونا 280 تلميذا في السابع من مارس.

يقول مسؤولون إن قوات تجري عمليات بحث في الأدغال لإنقاذ التلاميذ الذين خطفوا في "كوريغا".

من جهته، شدّد بوبا على أن "الجيش لن يستكين حتى يتم إنقاذ كل المخطوفين".