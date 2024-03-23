ردود فعل على هجوم موسكو الدامي

في ما يلي أبرز ردود الفعل على الهجوم المسلح الذي أعقبه حريق هائل في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو مساءأمس الجمعة وخلّف ما لا يقل عن 143 قتيلا وفق آخر حصيلة:

روسيا

دان الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم السبت "العمل الإرهابي الهمجي" وأعلن يوم الأحد يوم حداد وطني.

وأضاف "أوقف منفّذو العمل الإرهابي الأربعة الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس. كانت لديهم نافذة عبور للحدود" مشيرا إلى أن "الإرهابيين والقتلة واللاإنسانيين سيواجهون مصيرا لن يحسدوا عليه".

أوكرانيا

أكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية أن بلاده "ليست لها أي علاقة" بالهجوم.

الأمم المتحدة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي" في موسكو، وفق ما أورد المتحدث باسمه فرحان حق في بيان.

كما قدم مجلس الأمن الدولي تعازيه وحض جميع الدول على "التعاون بصورة نشطة" مع الحكومة الروسية والسلطات الأخرى لمحاسبة مرتكبي ومؤيدي "هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة".

بدوره، عبر فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان عن "الصدمة" إزاء الهجوم، حسبما ذكر مكتبه على منصة "إكس". وأضاف "لا شيء يبرر مثل هذا الهجوم. ينبغي محاسبة الجناة بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان. تضامننا مع ضحايا هذا العنف المروع".

حلف شمال الأطلسي (الناتو)

دان المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي "بشكل لا لبس فيه الهجمات التي استهدفت حضورا في حفل موسيقي في موسكو"، مؤكدا أن "لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الجرائم الشنيعة".

الولايات المتحدة

قدم البيت الأبيض تعازيه، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع".

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة حذرت السلطات الروسية، في وقت سابق هذا الشهر، من "هجوم إرهابي مخطط له" يُحتمل أن يستهدف "تجمعات كبيرة" في موسكو.

الاتحاد الأوروبي

دانت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية "بشدة الهجوم الإرهابي"، كما دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل "الهجوم الوحشي"، مشددا على أن "الإرهاب يستهدف مرة أخرى أشخاصا عُزّل".

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والهلع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات على المدنيين".

المملكة المتحدة

قال ديفيد كامرون وزير الخارجية البريطاني إن المملكة المتحدة تدين "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي القاتل". وأضاف "تعازينا الحارة والعميقة لعائلات الضحايا الكثيرين".

بولندا

دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الهجوم "الوحشي". وقال، على منصة "إكس"، "تدين بولندا بشدة الهجوم الوحشي (...) نحن جميعنا حزانى على عائلات الضحايا".

ألمانيا

دان المستشار أولاف شولتس، اليوم السبت، "الهجوم الإرهابي المروع ضد مشاهدين أبرياء في حفل موسيقي في موسكو".

وقال على منصة إكس "أفكارنا مع عائلات الضحايا وجميع الجرحى"، مضيفا "نحن مع المواطنين الروس من صميم قلبنا".

فرنسا

دان الرئيس إيمانويل ماكرون "بشدة الهجوم الإرهابي". وقال قصر الإليزيه إنه "يتابع الوضع من كثب"، مضيفا "تعرب فرنسا عن تضامنها مع الضحايا وأحبائهم والشعب الروسي بكامله".

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في بيان، إن "فظاعة المذبحة التي تعرض لها مدنيون أبرياء في موسكو غير مقبولة"، معربة عن "تضامنها الكامل مع المتضررين وعائلات الضحايا".

إسبانيا

أعربت الخارجية الإسبانية عن "صدمتها" إزاء الهجوم، مؤكدة أنها "تدين أي شكل من أشكال العنف".

السويد

عبرت وزارة الخارجية السويدية على تويتر عن "الصدمة إزاء الهجوم" ودانت "أي هجمات تستهدف المدنيين".

السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة "إكس"، إنها "تدين وتستنكر بشدة الهجوم".

تركيا

دانت وزارة الخارجية التركية "هذا الهجوم الإرهابي الشائن على مدنيين أبرياء" وقدمت تعازيها للشعب والحكومة في روسيا.

الاتحاد الأفريقي

عبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، على منصة "إكس"، عن "الصدمة" حيال "الهجوم الإرهابي المروع في موسكو".