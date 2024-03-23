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بايدن يوقع الموازنة لتفادي إغلاق الحكومة الاتحادية

الرئيس الأميركي جو بايدن
23 مارس 2024 21:47

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، قانون الموازنة الفدرالية بعدما أقره الكونغرس والذي من شأنه تفادي شلل حكومي.
ويسمح القانون للوكالات الاتحادية بالاستمرار في العمل حتى سبتمبر المقبل.
وقال بايدن، في بيان، إن "قانون التمويل، الذي وقعته للتو، يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
كان مجلس الشيوخ صوت، في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار أميركي بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن تشاك شومر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها".
وأضاف، قبل الموافقة النهائية على النصّ "إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

 

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موازنة
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