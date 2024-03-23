بث استجواب مشتبه بهم في هجوم موسكو

بثّ التلفزيون الروسي، اليوم السبت، مشاهد من استجواب أربعة أشخاص أوقفوا بعد الاشتباه بتنفيذهم، مساء أمس الجمعة، هجوما على قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة موسكو أوقع 133 قتيلا على الأقل.

وأعلنت السلطات الروسية، السبت، توقيف 11 شخصا بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم وهم رعايا دول أجنبية، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا.

وأظهرت مشاهد، بثّتها القناة التلفزيونية العامة "بيرفي كانال"، المشتبه بهم أثناء اقتيادهم على يد عناصر قوات أمن مسلّحين، ووجوه ثلاثة منهم ملطّخة بالدم.

وبدا مشتبه به مع ضمادة كبيرة ملفوفة حول رأسه وآثار دماء على مستوى الأذن.

في مشاهد بثّت حول الاستجوابات، يقرّ اثنان من المشتبه بهم بالذنب وقد قال أحدهم إنه نفّذ الهجوم لقاء مبلغ مالي.

ولم تتطرّق سلطات التحقيق إلى جنسيات المشتبه بهم، واكتفت بالإشارة إلى أنهم لا يحملون الجنسية الروسية.

وبثّت قناة "بيرفي كانال" أيضا مقتطفات من استجواب للرجل ذي الضمادة الملطّخة بالدم على مستوى الأذن.

وفق "بيرفي كانال"، أوقف الرجال الأربعة في قرية "خاتسوني" في منطقة بريانسك.