الصومال.. 17 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«الشباب»

مقديشو (وكالات)

قُتل 17 شخصاً على الأقل في الصومال أمس، في هجوم إرهابي لحركة «الشباب» على قاعدة عسكرية، بجنوب غرب البلاد.

وقال مسؤولون أمنيون إن المهاجمين سيطروا لفترة وجيزة على قاعدة بوسلي في منطقة شبيلي السفلى بجنوب البلاد.

وقال ضابط بالجيش الصومالي، «إن إرهابيين من حركة الشباب شقوا طريقهم إلى المنشأة باستخدام سيارات انتحارية ملغومة، ورفض الضابط ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام».

وأضاف الضابط: «هاجمت سيارات انتحارية ملغومة القاعدة بعد قتال عنيف، وسيطرت عناصر حركة الشباب على القاعدة لفترة وجيزة».

وتابع «بعد ذلك خاضت تعزيزات حكومية معارك ضارية مع الحركة وطردتها».

وأضاف أن سبعة جنود صوماليين، منهم قائد القاعدة، وعشرة من مقاتلي حركة الشباب قُتلوا خلال القتال.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 39 عنصراً من حركة «الشباب» في عملية عسكرية بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.